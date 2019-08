Zaak-Erol: Meppelse moordverdachte nu toch langer in voorarrest

De ex-TBS‘er M. werd op 14 juni opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Halil Erol. Hij was bevriend met de ex-vrouw van de omgebrachte Steenwijker elektromonteur. Op grond waarvan hij in juni exact is opgepakt hebben politie en Openbaar Ministerie nog niet bekend gemaakt.

Reden

De rechtbank in Zwolle bepaalde woensdag 24 juli dat er geen reden was om de Meppeler M. langer in voorarrest te houden. Het Openbaar Ministerie ging tegen dat besluit in beroep; naar nu blijkt met succes. Waarom het Hof tot een verlenging van 60 dagen heeft besloten kon een woordvoerster donderdagochtend niet zeggen. Mathias M. is afgelopen week nog in hechtenis gebleven.

Verdachten

Vorige maand werd ook de ex-vrouw van Erol opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij Erols dood; zij kwam kort daarna weer op vrije voeten. M. en Erols ex-vrouw zijn bij het politie-onderzoek in 2010 ook al in beeld geweest als verdachten.

Lichaamsdelen