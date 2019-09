Zeker 12 auto-inbraken in Steenwijk in de afgelopen maand, 'tijd voor een burgerwacht’

Brandweer Oldemarkt presen­teert zich op ‘Open Doe Dag’

29 september ,,Proeven en voelen wat het brandweervak inhoudt,” dat is volgens ploegleider Henri Dekker het doel van de ‘Open Doe Dag’ bij de brandweerkazerne in Oldemarkt. Nieuwe vrijwillige brandweerlieden werven is daarbij zijn achterliggende gedachte.