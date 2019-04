Zeldzame kievitsbloemen bij Hasselt staan al in volle bloei

Het betekent smullen voor plantenliefhebbers en natuurfotografen. Het paarse en witte bloemetje komt in Nederland in het wild nauwelijks nog voor. Vrijwel alle kievitsbloemen staan tussen Hasselt en Zwolle, in de weilanden langs de Vecht en het Zwarte Water. Staatsbosbeheer houdt de komende dagen vaarexcursies naar de bloemenpracht. De boot vertrekt bij de kalkovens en vaart via de stadsgrachten het Zwarte Water naar de plekken waar de honderdduizenden paars- of witbloeiende ‘wilde tulpen’ staan.