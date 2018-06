Zeldzame plant groeit weer in het Cadoelerveld bij Vollenhove

Deskundigen reageren opgetogen op het opduiken van Valkruid in het Cadoelerveld tussen Vollenhove en Sint Jansklooster. De plant is zeldzaam en staat op de rode lijst van met uitsterven bedreigde soorten. ,,Uitzonderlijk”, zo noemt Ruud Beringen van Floron de vondst van de plant met oranjegele bloemen door terreineigenaar Wim Temmink.

Die trof twee weken geleden de toen nog bloeiende plant aan in zijn particuliere natuurterrein. ,,Het kan haast niet, was mijn eerste reactie want Valkruid is in Overijssel zo goed als uitgestorven.” Om zekerheid te krijgen stuurde hij een foto naar een deskundige, en die bevestigde dat Temmink het wel degelijk goed had gezien. Daarom maakte hij de vondst van het Valkruid, aangetroffen tijdens een inventarisatieronde door het Cadoelerveld, wereldkundig. Hij gaat er nog officieel melding van maken bij Floristisch Onderzoek Nederland (Floron), dat al ruim dertig jaar onderzoek doet naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora.

Grens

Namens die organisatie zegt Ruud Beringen dat Valkruid van oudsher voorkwam langs de Duitse grens van Drenthe tot Limburg, op de Veluwe en soms in de duinen. ,,De plant is grotendeels verdwenen uit ons land. Alleen in Drenthe, zoals in de buurt van Havelte, en op de Veluwe tref je nog Valkruid aan en af en toe duikt de plant op een nieuwe plaats op.” Zo kent Beringen een melding uit 2016 op de Oldebroekse heide. En langer geleden, in 2004, werd de plant ook waargenomen in het Varsenerveld bij Ommen.

Boswachter ecologie Rosalie Martens van Natuurmonumenten zegt dat de plant niet in natuurgebied De Wieden voorkomt. ,,En hoewel we aan verschraling van de bodem doen verwacht ik Valkruid ook niet zo snel. Wel bijzonder, die vondst in het Cadoelerveld.”

Cadoelerveld

Wim Temmink, die in 2002 het Cadoelerveld aanlegde bij zijn woonboerderij, kan alleen maar gissen hoe het Valkruid (Latijnse naam Arnica Montana) op zijn 2,5 hectarende omvattende natuurterrein terecht is gekomen. ,,Mogelijk door mensen die in Havelte zijn geweest en later in het Caderoelerveld en op een of andere manier zaad hebben meegenomen, of door de wind.” Beringen acht dat niet uitgesloten. ,,Maar dan nog moet de plant op een geschikt plekje terecht komen om zich te vestigen, en dat is hier kennelijk het geval.”