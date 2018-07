Zeldzame planten en vlinders terug in De Wieden

De komende jaren maakt op drie plekken in nog eens 32 hectare tientallen jaren oud moerasbos plaats voor hooilanden. Daarvoor worden de bomen gezaagd en de stobben gefreesd. Verder worden er nieuwe greppels en sloten gegraven om kalkrijk water aan te voeren. ,,Op de lange termijn ontstaan er nieuwe trilvenen en veenmosrietlanden. Dat vergroot de overlevingskansen van bijzondere planten, vlinders en dieren”, zegt projectmanager Broer Blaauwbroek. ,,In het verleden is dat al eens gedaan met 18 hectare.”

Na een studie heeft Natuurmonumenten nu de drie meest geschikte gebieden aangewezen om ook die om te vormen tot hooilanden. Ze liggen in de Roekebosch bij Wanneperveen, langs de Woldweg tussen Zwartsluis en Belt-Schutsloot en langs de weg tussen Zwartsluis en Beukers. ,,Dat zijn geschikte gebieden. Vroeger was dat ook hooi- of rietland maar omdat het nog niet zo oud is, is er nog een relatief dunne kraggen met water er onder. Verder is onder meer gekeken naar de huidige flora en fauna.”

Volledig scherm Natuurmonumenten realiseert de komende jaren in De Wieden door ontbossing 32 hectare nieuwe bloemrijke hooilanden. © Natuurmonumenten / Arco Lassche

Maaien

Binnenkort besteedt Natuurmonumenten het werk aan, zodat de aannemer deze winter aan de slag kan met het ontbossen. Als de hooilanden zijn gecreëerd is het volgens Blaauwbroek zaak om die goed te beheren. Dat betekent maaien en voorkomen dat de bebossing terugkeert. ,,Dan gaat het vanzelf, als is het een weg van lange adem. Maar zeldzame soorten keren terug. Of er zitten nog zaden in de bodem, of ze komen van elders door de wind of door toedoen van vogels.” Er ontstaat volgens de projectmanager van Natuurmonumenten een cyclus met de groei van planten, waar insecten en vlinders op afkomen, die op hun beurt weer allerlei vogelsoorten aantrekken.

Het omvormen van moerasbos tot hooiland vloeit voort uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van het Rijk. Het project beoogt de natuur weerbaarder te maken tegen overbelasting van stikstof. Overheden en natuurorganisaties hebben elkaar gevonden en voeren samen een pakket aan maatregelen uit.