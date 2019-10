Zes bejaarde heren zingen gregoriaans in Steenwijk, de rest is dood

Het is woensdagmiddag stil in de Sint- Clemenskerk aan de Molenstraat in Steenwijk. De gipsen heiligen kijken vanaf hun sokkel bedachtzaam naar de kruisgang op de muren. Het zomerlicht wurmt zich een weg door het glas-in-lood en danst over de grond. Dan klinkt er plotseling gregoriaans gezang in het godshuis. Eenstemmig en mystiek galmen Gods klanken langs de pilaren. Boven de ingang en het wijwater, op een zolder, piekt het grijze haar van dirigent Toon Dekkers (75) boven de balustrade uit. Schola Cantorum oefent.

Tonny La Faille (70), Nico Wiegstraaten (83) Johan Huisman (82), Luigi Andriol (84) en Gerard Koning (82) zitten en ze zingen geconcentreerd. De stembanden gaan al even mee, maar van gebibber is geen sprake. Caeli enárant glória am Dei et óperamánu um eius annúnt at firmaméntum, klinkt het eenstemmig door de kerk. De Heer is nabij voor al degenen die Hem aanroepen, allen die zich oprecht tot Hem wenden. Latijn, de taal van de hemel. De heren zingen, Toon Dekkers dirigeert. Carla Tellekamp (57) is de vreemde eend in de bijt. Ze begeleidt de heren op het orgel.

Al veertig jaar zingen de mannen gregoriaans. Schola Cantorum Steenwijk begon ooit met 22 heren, nu zijn er nog vijf zangers over en een dirigent. De rest is dood. ,,We sterven langzaam uit, letterlijk’’, zegt Toon Dekkers. Hij zit achter een lessenaar en wuift met zijn hand de maat. De tekst moet ook kloppen. Je mag niet hakkelen als het gaat om de taal van de Heer. Eén keer in de vier weken verzorgen ze de liturgie van de eucharistieviering.

Oefenen

Als lijf en leden het toelaten, komen ze elke week naar het zoldertje in de Clemenskerk om te oefenen. Een hechte club mannen en die ene dame. ,,Dit klinkt prachtig en het versterkt ons geloof’’, zegt Tonny La Faille. Als 70-jarige is hij de Benjamin van het stel. ,,Er moet aanwas komen, anders houdt het op. Als niet meer heren gregoriaans willen zingen, is het binnen een paar jaar voorbij’’, zegt Luigi Andrioluit stellig, met z'n 84 jaar de senior.

Uitsterven dreigt dus na veertig jaar voor Schola Cantorum in Steenwijk. ,,Het zou fijn zijn als er mannen zijn die met ons mee willen zingen. Ze kunnen woensdagmiddag vanaf een uurtje of twee in de kerk komen kijken en luisteren, maar ze mogen mij ook bellen. Samen deze prachtige muziek te laten klinken, is fantastisch’’, zegt dirigent Toon Dekkers.