Erik kwam ‘getekend’ voor het leven terug uit Afghanis­tan: ‘Een zwaargewon­de tolk kwam binnen, zijn been werd in de linkerhoek van de OK gezet’

29 juni Erik Krikke (43) uit Steenwijk heeft PTSS. Als veteraan uit Afghanistan is hij vandaag een van de vier eregasten op Veteranendag in Den Haag. Met de voorstelling Operatie geslaagd, over zijn tijd in de operatiekamer in Kandahar, trekt hij langs de theaters. ,,Dat ze willens en wetens kinderen aan flarden schoten, knaagde aan me.”