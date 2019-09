Zes spannende theateravonden in de Weerribben

De bezoekers bewegen letterlijk mee met het stuk, over land en water. Goed schoeisel of laarzen wordt daarom aanbevolen. Het theaterstuk neemt de bezoekers mee terug naar 1959, toen Kalenberg bereikbaar werd via een weg. Er wordt een sfeerbeeld geschetst van het waterdorp in die tijd, maar feiten en fictie lopen door elkaar. De voorstelling is geïnspireerd op de misdaadroman Wetland van voormalig Staatsbosbeheer-opperhoofd Jacob Vis, dichter J.C. Bloem die met zijn muze Clara Eggink in het dorp woonde en schrijfster/cabaretière Marjan Berk, die er eveneens een huis heeft. De cast bestaat uit ongeveer dertig amateurspelers, onder meer van toneelverenigingen uit de regio.