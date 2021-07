Ziekenhuis Isala in Meppel draait weer op gewone stroom na storing door brand

Video Brand treft ziekenhuis in Meppel: alle operaties voor deze week geschrapt, nog tot morgen noodstroom

14 juli Alle operaties die voor deze week stonden gepland in het ziekenhuis in Meppel zijn uit voorzorg geschrapt. De oorzaak is een brand in een transformatorkast woensdagochtend, waardoor de stroom uitviel en het ziekenhuis noodgedwongen het noodaggregaat in werking moest stellen. Het duurt nog tot donderdagavond voordat het ziekenhuis kan overschakelen naar normale stroom.