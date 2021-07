Zo beleefden familie en vrienden van Anna van der Breggen in Hasselt haar Olympische koers: ‘Ze heeft niet de power die we kennen’

Parcival uit Nijeveen hielp pompen in over­stroomd Limburg: ‘De tranen sprongen hem in de ogen’

21 juli De Nijeveense Parcival Koopman is vrijdagavond met een paar vrienden afgereisd naar Limburg om daar te helpen met het wegpompen van het vele water. Met zijn Pako’s Pompservice schiet hij vaker te hulp bij wateroverlast. ,,Dat je soms denkt: wat is dít? Oh, dat is een vis.’’