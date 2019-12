Zo bouwde Gerrit-Jan negen jaar lang aan zijn Utopia: een bijzonder inkijkje

Snoeihard knallen met de bussen van Rein (52) uit Hasselt: ‘Ik had gelijk door: hier zit handel in’

13 december Boem, boem, boem. Op 31 december klinken overal in de regio weer de doffe dreunen van het schieten met carbid. Grote kans dat het ‘wapentuig’, de melkbussen, afkomstig is van Rein ter Bruggen uit Hasselt. Hij heeft een aardig handeltje opgezet en levert melkbussen in verschillende soorten. ,,Met garantie, want ik heb goed spul’’, zegt de man, die Melkbus van Rein, die schiet pas fijn! als slogan hanteert.