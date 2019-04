Zo’n beetje alle kerken werken in Staphorst samen aan herdenking Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels zijn uitgedacht in een maandenlange vergadering in 1618/1619 in Dordrecht, waarbij twee geloofsrichtingen, de Remonstranten en de Contraremonstranten, tegenover elkaar stonden. De aanhangers van Franciscus Gomarus, preciezen genoemd, geloofden dat God had voorbeschikt of iemand in de hemel zou komen of tot de hel verdoemd zou zijn. De mens zou daarop dus geen invloed kunnen uitoefenen. De aanhangers van Jacobus Arminius, rekkelijken, wezen op de eigen verantwoordelijkheid. De mens zou in hun opvattingen een vrije wil bezitten om te kiezen tussen een leven van deugd of zonde.