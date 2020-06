Zoektocht naar chillplekken waar ‘niet wordt geklaagd en gezeurd’ voor jongeren in Zwartewaterland

Dit zijn de mensen die in onze regio demonstre­ren tegen racisme: ‘Het zit vooral in de kleine dingen’

8:00 Zij hebben een droom. De demonstranten die hun stem laten horen tegen racisme. Ze staan op vanwege heftige ervaringen, maar ook om vrienden te steunen. Wie zijn zij? En wat is hun droom nu precies? De Stentor sprak hen op de demonstraties in Oost-Nederland en tekende hun boodschap op in deze 26 portretten: