Zoektocht naar K3 verder zonder Sidney uit Steenwijk

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Veel gemeenten kunnen positieve tests op 1 hand tellen, alleen in deze provincie (lichte) stijging

20 september Een grijze coronakaart vandaag in Oost-Nederland: opnieuw daalt het aantal positieve testuitslagen in de regio’s van de Stentor. Flevoland noteert nog wel een lichte stijging, terwijl heel Nederland het laagste aantal positieve tests noteert sinds begin juli. Opvallend is dat er in de regio’s van de Stentor zowel nul ziekenhuisopnames als nul sterftegevallen gemeld werden.