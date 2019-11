Zoektocht naar verdwenen schilderij van Gieterse kunstenaar Jan Krikke

Waar is het schilderij Winter gebleven? Dat is de grote vraag waarover ze zich bij het Ondernemershuis in Steenwijk suf piekeren. Het door kunstenaar Jan Krikke uit Giethoorn gemaakte schilderij hing in het Ondernemershuis aan het Stationsplein, maar is op raadselachtige wijze verdwenen.

In het voorjaar van 2020 hoopt kunstschilder en beeldhouwer Jan Krikke de respectabele leeftijd van 80 jaar te bereiken. Dat vormt de aanleiding om op diverse plekken in de regio tentoonstellingen te houden van werken van de markante kunstenaar. Die werd in 1940 in Meppel geboren maar woont en werkt al meer dan dertig jaar in Giethoorn, waar hij een galerie heeft aan het Zuiderpad.

Lees ook Gieterse kunstenaar Jan Krikke exposeert met tentoonstelling Gekleurd Water in Zwartsluis Lees meer

Een inventarisatie van het op diverse plekken aanwezige werk van Krikke heeft aan het licht gebracht, dat één deel van het vierluik Jaargetijden op mysterieuze wijze is verdwenen. Het gaat om een winters landschap. ,,Waarschijnlijk per abuis door iemand meegenomen, maar ik wil het graag terug want nu is de reeks niet compleet. En dat moet wel, zeker met het oog op het komende jaar’’, laat Jan Krikke weten.

Zelf opgehangen

Hij heeft de vier schilderijen - de vier jaargetijden waaruit het vierluik bestaat - een aantal jaren geleden zelf opgehangen in het Ondernemershuis aan het Stationsplein. En daar hangen nu nog maar drie van de vier schilderijen. Goed opgeborgen of gestolen? Voorzitter Gerard Ardesch van Stichting Steenwijk Support, de exploitant van het Ondernemershuis, weet het niet en heeft ook geen verklaring voor de verdwijning van het kunstwerk. ,,We gaan er in ieder geval alles aan doen het vierluik weer compleet te krijgen’’, verzekert Ardesch. ,,Het kan zijn dat iemand weet waar het schilderij is en daarvan worden wij graag op de hoogte gebracht. Want we willen dit opvallende werk van Jan Krikke volgend jaar graag in z’n totaliteit laten zien.’’

Krikke was eerst werkzaam in de herenmode voordat hij op latere leeftijd schilderijen en beelden ging maken. De autodidact werd daarbij wegwijs gemaakt door de eveneens in Meppel geboren kunstschilder Tinus Ponne. In 2013 werd in Meppel in het kader van Culturele Gemeente in Drenthe 2013-2014 een overzichtstentoonstelling van zijn werk gehouden. Met zijn 80-ste verjaardag op komst worden er volgend jaar opnieuw exposities gehouden.

Tien jaar geleden is er een boek verschenen over kunstschilder en beeldhouwer Krikke, getiteld Colorist tussen Reest en Wieden. Op de cover van het door Bé Doorten geschreven boekwerk prijkt een foto van het nu niet meer volledige vierluik.