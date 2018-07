Zomer in de Kop

Lege fles in kofferbak werkt als vergroot­glas: autobrand op het nippertje voorkomen in Giethoorn

8:46 Een alerte buitenlandse toerist heeft zondagmiddag een autobrand voorkomen in Giethoorn. De toerist sloeg alarm toen hij rookontwikkeling in een geparkeerde auto zag. De oorzaak was bijzonder: een lege fles in de kofferbak.