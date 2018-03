'Zon én wind noodzakelijke combi' in Steenwijkerland

Om te blijven voorzien in de energiebehoefte en te voldoen aan de gemeentelijke ambitie om in 2022 40 procent van alle energie zelf duurzaam op te wekken, is een combinatie van zon- en windenergie, eventueel met aardwarmte, een must in Steenwijkerland. Nodig: een slordige 0,6 procent aan land of bebouwd oppervlak (lees: daken) voor de aanleg van zonnepanelen plus ruimte voor in totaal elf windmolens, met een capaciteit van 2 tot 3 Megawatt per stuk.

Geen of/of, maar absoluut een en/en verhaal. Dat stelt Nieuwe Energie (Zon en Wind), met tien leden de grootste van de G1000-werkplaatsen die al samenwerkt met Nieuwe Energie (Aardwarmte en Biomassa). De club is er wel uit: met dat gemor over windmolens kom je niet verder. ,,Er is weerstand, maar uiteindelijk kúnnen we niet zonder."

,,Mensen denken vaak: een paar zonnepanelen op het dak en dan zijn we er wel. Maar dat is niet zo", zegt Bert Kuper van Nieuwe Energie. ,,Zon én wind vormen een ideale mix van maatregelen die minder druk geeft op het lokale netwerk, minder hinder voor het landschap en ons minder afhankelijk van de seizoenen maakt."

Wat vooraf ging: het is alle hens aan dek voor een duurzame toekomst. Milieuvervuilende, fossiele brandstoffen raken op en dus wordt naarstig gezocht naar alternatieve bronnen. In een notendop de noodkreet waarmee de Burgertop G1000 Steenwijkerland Energieneutraal eind vorig jaar aftrapte.

In de tussentijd hebben negen werkplaatsen met daarin burgers, specialisten en gemeentelijk projectleiders zich samen over duurzame oplossingen gebogen, die donderdagavond (om 19.30 uur in het Kulturhus in Giethoorn) worden gepresenteerd tijdens het derde Werkatelier en op 7 april aan het college van B en W.

'WIND is geZONder' is de slogan waarmee Nieuwe Energie een lans breekt voor onder meer de windmolen. Verpakt in een energiecoöperatie ('en dus draagvlak vanuit de bevolking'), zodat er ook winst kan worden gemaakt. Zo blijven behalve de lasten ook de lusten in Steenwijkerland.

,,Opbrengsten van groene energie kunnen worden ingezet voor andere, lokale maatschappelijke doeleinden", oppert Nieuwe Energie. De buurtbus die kan blijven rijden bijvoorbeeld, het zwembad dat verwarmd wordt of de aanschaf van pc's voor scholen.

Op dit moment wordt al groene energie opgewekt in Steenwijkerland; zo'n 7,6 procent van alle particuliere woningen is voorzien van zonnepanelen, er is een biogasinstallatie (Agro Giethoorn, productie 2 megawatt per uur) en een biomassacentrale (Dolderweg, Steenwijk, productie 1,5 megawatt per uur).

Verder zijn er energiecoöperaties opgericht in Oldemarkt (327 panelen) en Wieden-Weerribben (616 panelen). Er zijn initiatieven om te komen tot een zonnepark (2 hectare) in de polder Gelderingen, de groep Duurzaam Willemsoord streeft naar 10 hectare zonneweide en 1.100 panelen op daken van boerderijen en schuren.