Zonder afspraak op bezoek in gemeentehuis in Steenwijkerland

,,Met deze zogenoemde vrije inloop gaat een lang gekoesterde wens uit het coalitieakkoord in vervulling’’, zegt wethouder Tiny Bijl. ,,Want naast het werken op afspraak wilden wij de inwoners van Steenwijkerland ook de mogelijkheid bieden om zonder afspraak in het gemeentehuis terecht te kunnen.’’ Dat dit gewenst is, blijkt volgens haar wel uit een enquête die onder de inwoners is gehouden. ,,Mensen gaven aan dat het zo binnen kunnen lopen in het gemeentehuis en geholpen worden gewaardeerd wordt.’’