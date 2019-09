Zonder demping in 1959 was Genemuiden wellicht een levendig havenstadje geweest

Het is precies 60 jaar geleden dat in Genemuiden het Veergat en de Drecht werden gedempt waardoor het water grotendeels uit het centrum verdween. Wat als dit niet was gedaan? Was Genemuiden dan nu een levendig havenstadje aan het Zwarte Water geweest, met door het hele centrum afgemeerde pleziervaartuigen aan de kades? Co Mateboer van Vrienden van Oud Genemuiden, de stichting die een expositie heeft samengesteld over de demping, denkt van niet, maar wil het ook niet helemaal uitsluiten.

Want de mogelijkheden voor een waterrijk Genemuiden waren er wel. ,,Als je verder terug gaat in de geschiedenis was de Heve nog open en de Kleine Nijstad bevaarbaar. Met nog wat andere watertjes en het Veergat en de Drecht waren rondvaarten best mogelijk geweest. Dan had de burgemeester hier met een boot vol Chinezen rond kunnen varen om het toerisme aan te moedigen’’, zegt hij met een knipoog, verwijzend naar de boottocht met Chinese touroperators in de stadsgracht van Hasselt. ,,Maar ik ben blij het het niet is gebeurd’’, zegt Mateboer.

Toch is er volgens mede-bestuurslid Sijm van Lente wel een belangrijk en vooral kleurrijk stuk uit het hart van Genemuiden verdwenen. ,,Wellicht hadden we nu het besluit tot demping niet genomen en het geheel hebben laten restaureren zodat een karakteristieke havenpartij was ontstaan’’, aldus Van Lente, al begrijpt hij de keuze voor de demping die de gemeenteraad destijds nam na jarenlange discussies.

,,De turftijd was voorbij en de haven werd steeds minder belangrijk. Het water , dat de verbinding vormde via Mastenbroek naar Zwolle en Kampen, had haar functie verloren en was een struikelblok voor de ontwikkeling van het centrum. Je zag in die tijd een toename van het verkeer en de havenbrug was zo smal dat auto's elkaar niet konden passeren.’’ Verder speelde volgens Van Lente mee dat de Drecht een soort open riool was geworden. ,,Een stinkende sloot vol ratten, die de Ziekte van Weil overbrachten en waarin je niet meer kon zwemmen. Het was zelfs verboden.’’

Havenplein

En daarom werd in september 1959 begonnen met het dichtgooien van het Veergat en de Drecht en de sloop van de bruggen. Genemuiden hield een kleine haven over en de sas (sluis) met bijbehorende brug is behouden. Er voor terug kwamen woningen, winkels, een plein en een gemeentehuis. Bij het Havenplein is vorig jaar de voormalige brug, gebouwd in 1874 en afgebroken in 1959, in het straatwerk weer zichtbaar gemaakt.

Omdat de demping zestig jaar geleden is, wijdt Vrienden van Oud Genemuiden er een speciale tentoonstelling aan, waarvan de opening vrijdagmiddag is. Blikvanger in het Historisch Centrum is een maquette die de situatie van voor 1959 laat zien, met het water, de bruggen en de huizen daar omheen. Co Mateboer heeft die gemaakt aan de hand van fotomateriaal en schilderijen. ,,Het was best ook nog wat speurwerk want van sommige panden was nauwelijks documentatie.’’ De expositie bestaat verder uit oude en speciaal voor deze gelegenheid gemaakte schilderijen en vele foto's van de demping. Heel bijzonder noemen Mateboer en Van Lente de onlangs opgedoken filmbeelden van de dempingswerkzaamheden.

Op de foto's hieronder een beeld van de demping, en kinderen die spelen in het opgespoten zand.

