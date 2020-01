Zonder krasjes gaat grootste zeiljacht ter wereld door de smalle brug bij Vollenhove, op weg naar de wereldzeeën

Na het verlaten van de hal, eerder deze week, had het nu grootste aluminium zeiljacht ter wereld nog niet bepaald de wind in de denkbeeldige zeilen. Want het transport zou woensdag in alle vroegte beginnen, maar moest worden uitgesteld vanwege de te harde wind. De passage van de Vollenhoverbrug was centimeterwerk en schommelingen zouden zomaar een kras in de lak kunnen opleveren.