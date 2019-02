Zonnepanelen op loods eerste wapenfeit Energiek Zwartewaterland

videoBegin maart worden op het dak van de schuur van Piet van den Berg aan de Zwartewaterkloosterweg 160 zonnepanelen geplaatst in opdracht van Energiek Zwarteweaterland. Het is het eerste tastbare resultaat van de augustus vorig jaar opgerichte energiecoöperatie.

,,Zeventien personen hebben serieus interesse getoond om te participeren in het project door een aantal zonnepanelen aan te schaffen. Volgende week woensdag houden we in De Veldschuur nog een informatieavond en dan gaan we echt beginnen”, zegt voorzitter John Bakker. Hij geeft aan dat de coöperatie vooral bedoeld is voor mensen die wel via de opwekking van zonne-energie willen bijdragen aan een schoner milieu, maar zelf niet de mogelijkheid hebben om op hun eigen dak zonnepanelen te plaatsen.

Die mogelijkheid biedt Energiek Zwartewaterland aan mensen en kleine bedrijven die binnen het zogenaamde postcoderoosgebied 8061 vallen. ,,Dat houdt in dat iedere inwoner van de gemeente Zwartewaterland kan meedoen en zelfs nog mensen die net over de gemeentegrens in Zwolle of Staphorst wonen.’’ In de zoektocht naar een geschikt dak kwam de coöperatie zo ook uit bij Piet van den Berg. De hobbyboer heeft aan de Zwartewaterkloosterweg in Rouveen sinds november 2014 een loods staan waarin hij ruim veertig koeien van het ras Blonde d’Aquitaine huisvest.

Rendabel

,,Bij het bouwen heb ik al nagedacht over zonnepanelen, maar ik bleek te weinig stroom te verbruiken om het project rendabel te maken. Nu het in coöperatieverband kan is het voor mij wel aantrekkelijk’’, zegt Van den Berg, die zelf van plan is een stuk of tien zonnepanelen af te nemen.

Op het dak is ruimte voor 160 panelen. John Bakker zegt dat hij potentiële deelnemers adviseert om het aantal zonnepanelen af te nemen wat nodig is voor negentig procent van het eigen stroomgebruik. Wie meedoet betaalt gedurende vijftien jaar een gereduceerd stroomtarief bij leverancier Greenchoice, waarmee Energiek Zwartewaterland samenwerkt, en geen energiebelasting over de opgewekte stroom. Volgens hem zit een gemiddeld huishouden op een jaarverbruik van 3000 Kwh. ,,Met een verwachte opbrengst van 270 Kwh per zonnepaneel, en dan zit ik aan de voorzichtige kant, zit je bij negentig procent op tien zonnepanelen en bedragen de kosten 2700 euro. Dat bedrag is in acht jaar terug te verdienen’’, rekent Bakker voor.

Na de loods van Piet van den Berg wil Energiek Zwartewaterland het project verder uitbreiden. Er zijn gesprekken gaande met enkele agrariërs om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. Verder houdt de energiecoöperatie zich bezig met voorlichting aan particulieren om woningen te verduurzamen.