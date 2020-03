Zonnepark in Onna voorlopig van de baan, ontwikkelaar gaat in gesprek met omwonenden

video + update Lichaam vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove gevonden in gezonken zwarte Volkswagen Caddy

10 maart Het lichaam van de vermiste Sten Lok (20) uit Vollenhove is gisteren aangetroffen in de auto die werd gevonden in het Meppelerdiep, even ten noorden van Zwartsluis. De politie maakte vanmorgen bekend dat de identiteit van het gevonden lichaam is vastgesteld en dat het inderdaad gaat om de vermiste twintiger.