Zonnepark Willemsoord komt er ondanks weerstand buurt: ‘Gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt’

Eenrich­tings­ver­keer Hoogstraat Hasselt heeft nog lange weg te gaan

10 december Het is nog lang niet zeker dat de Hoogstraat in Hasselt eenrichtingsverkeer krijgt. Een echt besluit is door politiek Zwartewaterland opnieuw voor zich uitgeschoven. Want als bij de uitwerking van de plannen blijkt dat er elders in het historische centrum ernstige verkeersoverlast ontstaat, dan moet het college met alternatieve plannen komen.