Zoon vermoord echtpaar Vollenhove ontdaan door aanslag op Peter R. de Vries

De moord op Jurrie en Marrie Vis, een echtpaar van onbesproken gedrag, is - ruim elf jaar later - nog altijd niet opgelost. Het broertje van Klaas Vis, Pieter Vis, is de enige verdachte die in beeld is geweest voor de dubbele moord, maar tot een rechtszaak kwam het nooit. Pieter Vis is sinds enkele jaren officieel geen verdachte meer.