Zorgen in Punthorst over toename vrachtverkeer

Vier maanden cel voor bedreiging ambtenaren Steenwij­ker­land met beschim­meld eten en tampon

28 mei Een inwoner de gemeente Steenwijkerland is veroordeeld tot vier maanden cel, voor het bedreigen van medewerkers van de sociale dienst in Steenwijk. Hij had ze onder meer poststukken gestuurd met daarin van allerlei viezigheid, zoals beschimmeld brood, bedorven vlees en een tampon.