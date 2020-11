Zorgen onder boeren over nieuw plan De Wieden: ‘Onze bedrijven komen op slot te staan’

Raad Hardenberg zet veilig fietspad IJhorst - Balkbrug op verlang­lijst

18 november De kans dat fietsers over afzienbare tijd op één aaneengesloten fietspad van IJhorst naar Balkbrug kunnen peddelen, is flink toegenomen. De voltallige gemeenteraad van Hardenberg heeft dinsdagavond een voorstel aangenomen om de aanleg van een vrijliggend fietspad langs Groot Oever op te nemen in het prioriteitenlijstje voor fietsroutes. Zo hoeven fietsers bij de gemeentegrens niet ineens weer de rijbaan op te sturen als het vrijliggende fietspad langs de Heerenweg op Staphorster grondgebied abrupt ophoudt.