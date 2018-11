Zorgen over drugsgebruik op Steenwijker scholen

Tijdens de behandeling van het meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid door de gemeenteraad sprak hij er zijn zorgen over uit. ,,Het wordt jongeren op school zelfs aangeboden. We moeten actie ondernemen’’, aldus Ferwerda.

Burgemeester Rob Bats laat weten bekend te zijn met de situatie, maar volgens hem is Steenwijk hierin niet uniek. ,,Dit komt voor in elke stad, dus ook bij ons. Jeugd rookt echt niet alleen een joint, er is meer. Denk aan harddrugs, synthetische drugs, hennep, en weed.’’

De zorgen van Ferwerda worden door Bats gedeeld. ,,Want als je praat over jongeren heb je het ook over een kwetsbare groep. Jeugd roepen we op om zoveel mogelijk melding van dit soort praktijken te maken bij de politie. We hebben met hen de afspraak dat er dan direct wordt ingegrepen.’’ Daarbij gaat het de burgemeester ook om de organisaties achter de verkoop van drugs. ,,En uiteraard ook hoe ze het geld witwassen. We zijn daar buitengewoon alert op.’’

De politie meldt in het jaarverslag over 2017 dat men in dat jaar negentien keer een zaak had rond de handel in drugs. Een jaar eerder was er sprake van eenzelfde aantal. Volgens het politiejaarverslag is drugs nauw verweven met criminaliteit en overlast. Berovingen op straat zijn vaak een gevolg van verslavingsproblematiek en bij verscheidene geweldsincidenten is er sprake van excessief alcohol- of drugsgebruik.

Alcohol

Jacqueline Willemsen (CPB) pleit voor het regelmatig houden van alcoholcontroles in horeca en keten. ,,Op privéterrein ligt het lastig, daar zijn ouders de opvoeders. Met de horeca hebben we goede afspraken gemaakt over de spelregels’’ aldus Bats.

De burgemeester stelt dat de overlast van hangjeugd in Steenwijk aardig minder is geworden. ,,Het beleid van pappen en nathouden is van tafel. We voeren nu lik op stuk beleid. Er is veel overlast geweest in park Rams Woerthe en de parkeergarage bij Albert Heijn. Daar is het aantal controles opgevoerd en is de jeugd min of meer weggepest.’’