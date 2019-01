Zuivel gaat vanuit Meppel de hele wereld over

video Schaatsers nemen grote risico’s in De Weerribben: ‘Levensge­vaar­lijk’

22 januari ,,Levensgevaarlijk’’, zegt boswachter Egbert Beens van Staatsbosbeheer over de schaatsers die zich op het ijs wagen in De Weerribben. Na enkele dagen nachtvorst waren de vaarten tussen de rietlanden bij Kalenberg en Ossenzijl bevroren. ,,Maar het ijs is nog te dun en wat gisteren dicht lag is nu weer open door de harde wind.’’