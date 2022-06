Zuster Riet opent Wandeltocht De Voorzienigheid in Steenwijkerwold: ‘Er moet hier wel iets geweest zijn’

Als basis­school De Punter in Giethoorn klaar is, neemt directeur Lida afscheid: ‘Ik voel dat het goed is’

De 196 leerlingen zijn bijeen: niet meer van zuid of noord, maar van obs De Punter in Giethoorn. De gitariste die vorige week werd ontvangen, was de directeur die tien jaar geleden de opdracht kreeg om de scholen samen te brengen. Lida Andriol neemt nu afscheid van één school, die dinsdag officieel opengaat.

19 juni