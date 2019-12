Zwaargewonde bij frontale botsing tussen vrachtwagen en auto op Zomerdijk in Meppel

Lichtont­wer­pers laten Blokzijl stralen

7 december Of het nu een 300 meter hoge wolkenkrabber in Doha (Qatar), het Voorpoortplein in Vollenhove, de nieuwe showroom van autobedrijf Marco van Beek in Steenwijk of een object tijdens een internationaal lichtfestival is, Berlux Lichtarchitectuur uit Blokzijl zorgt voor passend licht. En deze maand lanceren Berry van Egten en Ellen Goulmy in hun eigen stadje Lights in Blokzijl, na Glow Eindhoven en het Amsterdam Light Festival het derde (internationale) lichtfestival in ons land.