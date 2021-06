Zwarte stern broedt vooral op vlotjes in het Giethoornsche Meer

video Horeca Giethoorn krabbelt overeind nu regels losser worden: glas is halfvol

13 juni Zomaar een zomerse zaterdagmiddag in Giethoorn. In het dorp is het gezellig druk, langs en op de grachten klinken allerlei talen. Als vanouds, zo lijkt het. Hotels, restaurants en cafés hebben niet te klagen. Nadat de coronaregels vorig weekeinde zijn versoepeld zijn de tafeltjes nog beter bezet. Maar het glas is half vol, beseffen horecaondernemers.