Zwartewaterland beloont ‘ondernemers met doorzettingsvermogen’ met een bloemetje

De bloemetjes gaan naar ondernemers in alle drie kernen. Anne’s Kokerij in Zwartsluis begon zeven jaar geleden. Het bedrijf bezorgt maaltijden, ook in Genemuiden en Hasselt. Blinker Events in Genemuiden organiseert evenementen en activiteiten voor ondernemers in de hele gemeente en daarbuiten. Hanzebotenverhuur in Hasselt, de naam zegt het al, verhuurt bootjes voor vaartochten in en rond de Hanzestad.