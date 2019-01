Zwartewaterland bindt strijd aan met drugsproblematiek

Geef verdachte situaties door! Het is een dringende oproep van burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland. Hij en zijn wethouders willen de strijd aanbinden tegen het drugsgebruik, met name onder jongeren.

Om de drugsproblematiek de kop in te drukken zet het college in op een grotere meldingsbereidheid onder de inwoners. ,,We roepen iedereen op om verdachte situaties te melden, bijvoorbeeld locaties waar twee auto’s even kort parkeren om te kunnen handelen in middelen.’’

De gemeente Zwartewaterland worstelt met de drugsproblematiek. De harde cijfers van GGD en politie geven aan dat het allemaal wel meevalt. ,,Maar wij hebben het vermoeden dat de omvang van het drugsgebruik groter is dan dat de cijfers aangeven’’, geeft burgemeester Eddy Bilder de in de ogen van het college zorgelijke situatie weer. ,,Vanuit de samenleving krijgen wij regelmatig signalen over drugs.’’

Die signalen staan volgens het college ‘haaks op de cijfers van de politie’. De gebiedsscan over vorig jaar laat zien dat de misdrijven met betrekking tot drugshandel en –bezit op één hand zijn te tellen. Uit de meest recente cijfers van de GGD blijkt dat van de in het schooljaar 2016/2017 ondervraagde 542 leerlingen van het voortgezet onderwijs 21 leerlingen aangaven ooit drugs te hebben gebruikt, nog geen vier procent.

Serieus

De gemeente zegt de signalen uit de samenleving ‘uiterst serieus te nemen’ omdat ‘drugsgebruik en –verslaving schadelijk is voor de gezondheid’. Het bevorderen van een gezonde leefstijl is juist een speerpunt in het lokaal gezondheidsbeleid voor de komende jaren. ,,Daarnaast is er een duidelijke relatie met andere problematiek als criminaliteit, overlast, financiële problemen en ontwrichting van het sociale netwerk van de gebruiker’’, zo wordt gesteld.

Acties

Het college laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat daarom verschillende acties worden ondernomen om inzicht te krijgen in de omvang van de huidige groep gebruikers. Naast de oproep om verdachte situaties te melden, wordt het thema drugs daarom een vast agendapunt in overleggen met onder meer het jongerenwerk, kerken en huisartsen.