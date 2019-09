Zwartewaterland heeft met Gerrit Knol snelle wethouder op de wielrenfiets

De titel zat er dit jaar niet in voor Knol, fanatiek wielrenner en in het verleden voorzitter van wielervereniging De Noordwesthoek. In de jaarlijkse wielerkoers voor burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen, die ieder hun eigen klassement hadden, moest Knol op de boulevard van Breskens genoegen nemen met de bronzen medaille.

Twee collega-wethouders waren sneller dan de Hasselter, die wel deel uitmaakte van de al snel in de koers ontstane kopgroep. Maar Gerrit Knol had geen antwoord op de ontsnapping van twee renners, waaronder de latere winnaar Jeffrey van Agtmaal. De wethouder van de gemeente Woensdrecht was in 2017 en 2018 ook al de snelste, beide jaren voor Bert Krale, de inmiddels afgetreden wethouder van de gemeente Staphorst. Knol kwam als derde wethouder over de eindstreep en toonde zich tevreden met zijn podiumplek, temeer omdat de winnaar enkele tientallen jonger is en nog altijd actief in wedstrijden. Winnaar bij de burgemeesters werd Marco Out uit Assen, die in 2010 en 2015 ook al de nationale titel veroverde tijdens deze jaarlijkse wielerdag voor bestuurders van Nederlandse gemeenten.