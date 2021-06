Zwartewaterland heeft voldoende geld in kas om de drie zwembaden open te houden

Dat klinkt de politieke partijen als muziek in de oren. ,,Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de kernen’’, stelt Kira Fijn (BGZ). ,,Het CDA is altijd tegenstander geweest van het sluiten van een van de zwembaden’’, zegt Margreet Bosma. ,,Het hebben van een zwembad per kern in onze waterrijke omgeving is belangrijk’’, aldus Klaas Huisbrink (SGP). Klaas Eenkhoorn (PvdA) laat zich in gelijke bewoordingen uit. ,,Het is een belangrijke basisvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn.’’