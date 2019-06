Zwartewaterland houdt miljoenen over dankzij verkoop industriegrond

De jaarrekening van de gemeente Zwartewaterland heeft een positief resultaat van 4.966.000 euro. In de loop van vorig jaar werd volgens Slingerland al duidelijk dat het de goede kant op ging. Op voorstel van het college besloot de gemeenteraad toen al om een bedrag van 3.736.000 euro toe te voegen aan de algemene reserve. ,,Na verrekening van een aantal mee- en tegenvallers resteert er nu nog een positief saldo van 1.230.000 euro’’ Slingerland zegt dat gunstige resultaat over 2018 460.000 euro lager is uitgevallen omdat vanuit Den Haag via de Algemene Uitkering aanzienlijk minder geld naar zwartewaterland werd overgemaakt dan begroot.

Jeugdhulp

,,Want met jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie staan we de komende jaren voor een forse opgave. Dit jaar hebben we iets geld overgehouden en dat is best uniek. Maar we danken dat aan een de eenmalige bijdrage die van het Rijk is ontvangen de zogenoemde stroppenpot voor de jeugdzorg. Anders waren we daar in het rood geschoten’’, zegt Slingerland. Het sociaal domein baart iedere gemeente zorgen, zo geeft hij aan. ,,De regering heeft wel wat verlichtende maatregelen aangekondigd, maar dat is voor een periode van drie jaar. Daar zijn de tekorten ook niet volledig mee te dichten en onze reserve gaat zo richting de bodem.’’