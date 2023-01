Zwartewaterland kampt met personeelstekort, soms piept en kraakt het

Verouderde Vijverhof in Steenwijk blijft als het aan nieuwe eigenaar ligt staan: ‘Grote renovatie’

Hoewel het omstreden appartementencomplex De Vijverhof in Steenwijk op veel vlakken verouderd en verpauperd is gaat de Lenferink Groep als nieuwe eigenaar voor een grootschalige renovatie. Of de huidige bewoners er kunnen blijven is de vraag, niettemin zijn ze na een eerder gewonnen rechtszaak een procedure gestart om hun rechten te verankeren.

18 januari