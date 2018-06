Zwartewaterland kan weer denken aan leuke dingen

De presentatie van de financiële cijfers van de gemeente Zwartewaterland was dinsdagmiddag één grote goed-nieuws-show. En dat is wel eens anders geweest. Want de gemeente heeft kommervolle jaren achter de rug. Maar nadat er flink is bezuinigd en de economie is aangetrokken, worden er nu weer zwarte cijfers geschreven en kan er weer worden gedacht aan leuke dingen.

Is Maarten Slingerland, de nieuwe wethouder van financiën, dan in een gespreid bedje gestapt? Dat is misschien wat te sterk uitgedrukt, zo geeft hij aan. ,,Maar door flinke bezuinigingen, en dat heeft hier en daar best wel pijn gedaan, en enkele meevallers, zijn we een financieel gezonde gemeente en hebben we weer vet op de botten om wat te kunnen investeren”, zei hij bij de presentatie van de louter positieve cijfers.

De jaarrekening over 2017 toont een voordelig saldo van bijna 2,1 miljoen euro. Slingerland schrijft dat met name toe aan de vrijgekomen reserve van het Agnieten College, ruim een half miljoen, en hoger uitgevallen inkomsten aan leges. In het sociaal domein kwam Zwartewaterland ruim vier ton tekort, met name veroorzaakt door de hogere kosten voor de jeugdzorg. Het college wil het overschot over vorig jaar grotendeels in de algemene reserve stoppen. Voor specifieke doelen wordt 112.000 euro opzij gezet onder meer voor de peuterspeelzalen in de gemeente.

Verkoop grond

En de positieve ontwikkelingen van 2017 zijn in de eerste helft van dit jaar doorgezet, zo blijkt uit de Zomernota. Die vertoont een eenmalig positief resultaat van 5.168.000 euro. Wethouder Slingerland zegt dat dit bedrag voor het grootste deel, 3.3736.000 euro, is toe te schrijven aan de flinke hoeveelheden verkochte grond. Met name in Hasselt is veel industriegrond afgezet, onder meer aan tapijtreus Condor, en ook de woningbouw zit sterk in de lift zoals in de wijken Om de Weede in Hasselt en Tag in Genemuiden. De netto boekwinst uit de grondverkopen wil het college nu direct in de algemene reserve stoppen. Dan resteert over dit jaar een verwacht positief saldo van ruim 1,4 miljoen euro, maar dat moet blijken als de jaarrekening definitief wordt opgemaakt.

Toezicht

Het nieuwe college van ChristenUnie, SGP en Buitengewoon Zwartewaterland heeft in de zogenaamde Kadernota geld vrijgemaakt voor de in het coalitieakkoord gemaakte afspraken. Er wordt 75.000 euro uitgetrokken voor het aanstellen van een extra BOA, onder meer om toezicht uit te oefenen op foutparkeerders en het dumpen van afval.