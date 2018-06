Zwartewaterland neemt afscheid van duo met 13 jaar wethouderservaring

Arie Speksnijder was ruim dertig jaar politiek actief namens de SGP in eerst de gemeente Genemuiden en later Zwartewaterland, waarvan de laatste vijf jaar als wethouder. CDA'er Dick Visserman maakte acht jaar deel uit van het college van burgemeester en wethouders, maar was ook al eerder raadslid. Hij keerde terug in de politiek na het plotseling overlijden van wethouder Marinus van der Velde.