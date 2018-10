Zwartewaterland onderzoekt bezorging ID-bewijs aan huis

Tijdens de begrotingsbehandeling zijn door de VVD verschillende proefballonnetjes opgelaten en dit is er één van, in een poging van de liberalen om de service aan de burgers te verbeteren. Smits pleit voor een proef in Zwartewaterland. ,,We willen dit gaan onderzoeken, maar ik weer dat er ook gemeenten zijn die er weer op terug komen omdat ze bij de bezorging te vaak voor een dichte deur komen te staan”, aldus wethouder Slingerland.

Op het werk

In de regio is het bijvoorbeeld in gemeenten als Zwollen en Dalfsen mogelijk om rijbewijs of een identiteitsdocument thuis of op een ander adres te laten bezorgen, bijvoorbeeld op het werk van de aanvrager. Voor de bezorging betaalt de Dalfsenaar 4,50 euro. Voor de bezorging van elk extra document dat gelijktijdig is aangevraagd bedragen de kosten 3 euro. In Dalfsen is bezorging mogelijk van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren. In Zwolle kan het ook in de avonduren en op zaterdag. Hier bedragen de kosten tussen de 10 en 15 euro, afhankelijk van het tijdstip van bezorging.