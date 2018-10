Zwartewaterland ontziet portemonnee inwoners

Giethoorn: polder groen houden of weg aanleggen en huizen bouwen

8 oktober Moet het gebied tussen De Deukten en de ds. T.O. Hylkemaweg groen blijven, of kunnen er in de toekomst allerlei plannen voor bebouwing en wegen worden gemaakt. Dat is de vraag die ‘t Gieters Belang in een enquête over wat ze noemt de 'Gieterse polder' voorlegt aan de inwoners.