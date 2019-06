Zwartewaterland sluit aan bij gezondheidsproject jongeren

JOGG is een landelijke beweging, waarbij de gemeenten en lokale organisaties zich inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren van 0 tot 18 jaar gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. ,,Een gezonde jeugd is wat we willen. Overgewicht is echter een groeiend probleem onder kinderen en jongeren. Tijdens hun jeugd leren kinderen wat leuk is en wat normaal is. En dat geldt ook voor wat een gezonde leefstijl inhoudt. De jeugd groeit op in een omgeving die uitnodigt tot veel eten en weinig bewegen. Voetballen is online veel populairder geworden dan op straat en bij drinken wordt niet meer automatisch aan water gedacht’’, aldus een woordvoerder van de gemeente Zwartewaterland.