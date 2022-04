Zwartewaterland speldt negen onderscheidingen op tijdens jaarlijkse Lintjesregen

LINTJESREGENMet smoezen als samen klussen aan de kajuitboot of de paspoortaanvraag van een kleindochter zijn vanochtend negen inwoners van Zwartewaterland naar burgemeester Eddy Bilder gelokt. Vanwege verdiensten zoals voor de voetbal, kerk en de plaatselijke muziek kregen acht mensen een onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één iemand werd geridderd.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henry Jansen (66, Hasselt) is penningmeester van stichting Water Is Our World. In landen als Suriname en Mozambique was hij betrokken bij projecten om drinkwater en sanitaire voorzieningen te verbeteren. Bij een irrigatieproject op zonne-energie voor een groentetuin in Zuid-Senegal zette Henry ter plaatse de administratie van de bedrijfsvoering op. Dichter bij huis kent men hem van de Ontmoetingskerk in Hasselt en de stichting Vrienden van de Oldematen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Atze ten Klooster (68, Zwartsluis) is onlosmakelijk verbonden met voetbalvereniging DESZ. Hij trainde er onder meer de jeugd, beheerde de gebouwen en hielp bij de vervanging van de kunstgrasvelden. Het bestuur van de Nationale Sleepbootdagen kon voor allerhande diensten ook altijd op hem rekenen en op woonzorgcentrum De Schans verzorgt hij jaarlijks de kerstversieringen.

Henk Leusink (65, Genemuiden) legde de basis voor de plaatselijke zendingscommissie GZB - hij is zelf inmiddels 41 jaar lid. Hij richt zich onder meer op werving van financiële middelen voor zendingswerk in het buitenland. Binnen de Hervormde Gemeente Genemuiden was hij ruim twaalf jaar diaken, nu zorgt hij nog wekelijks voor de gedrukte liturgieën en programma’s.

Jannie Mooiweer-Bosman (68, Zwartsluis) zorgt voor haar mede-Sluzigers: tien jaar mantelzorg voor een plaatsgenoot, 34 jaar inzet voor bewoners van De Schans. Binnen de Hervormde Gemeente Zwartsluis heeft ze een heel reeks ambten vervuld zoals ouderling en scriba. Ook is ze muzikaal: ze is medeoprichter van kinderkoor De Rietzangertjes en droeg bij aan een cd-opname in de Grote Kerk in Hasselt.

Hein Neijenhuis (71, Hasselt) staat vermeld met een citaat van hem en zijn vrouw Tineke: ‘Vrijwillig maar niet vrijblijvend’. Watersportfanaat Hein is sinds 1995 betrokken bij de jaarlijkse Regatta in Medemblik en bij de Koninklijke Watersportvereniging in Sneek, bij die laatste onder meer als terreinbeheerder. Als schipper is hij ook onmisbaar op de veerpont in Zalk.

Tineke Neijenhuis-Duursma (71, Hasselt) is begaan met mensen die chronisch ziek zijn of een lichamelijke beperking hebben: ze is al 29 jaar betrokken bij Vereniging de Zonnebloem. Ze vervulde bestuurlijke functies bij obs De Trekschuit en zwemvereniging de Zwartewater Ratten. Net als haar man is ook Tineke actief voor de Regatta in Medemblik, de watersportvereniging in Sneek en de veerpont in Zalk.

Marinus Schoonewelle (65, Zwartsluis) is muziekman in hart en nieren - sedert 1978. 45 jaar was hij lid van muziekvereniging Voorwaarts in Zwartsluis (voorzitter, instructeur van tamboer- en lyrakorps en als tambour-maître), van schipperkoor de Kolksluuszangers (door hem opgericht in 2000) is hij het fundament - nog altijd is hij er dirigent. In buurgemeente Steenwijkerland pikken ook de christelijke muziekverenigingen in Sint Jansklooster en Belt-Schutsloot een graantje van zijn muzikale talent mee.

Jacob Visscher (75, Genemuiden), onder meer 22 jaar ouderling bij de plaatselijke hervormde gemeente, is bekend als programmamaker en presentator bij de Christelijke Bejaarden Omroep. Sinds 2010 bezoekt hij gevangenen namens Gevangenenzorg Nederland. Hij schuwt moeilijke onderwerpen niet: zo probeert hij zaken als zelfmoordpreventie bespreekbaar te maken.

Wim Zwitser (75, Hasselt) is sinds 2008 toezichthouder en coördinator bij Vereniging Natuurmonumenten in De Wieden. Struikelstenen in Zwartsluis en een monument bij de Joodse begraafplaats in Hasselt kwamen er onder meer dankzij Wims inzet voor de Stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland. Wim gaf ook het gemeentelijk toerisme een impuls: voor het Toeristisch Informatie Punt, 115 nieuwe ANWB-borden en het Christoffelpad was hij onmisbaar.

