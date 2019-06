Zwartewaterland spreekt reserves aan om tekorten op de zorg aan te vullen

Toch wil het college van burgemeester en wethouders niet denken aan belastingverhogingen of bezuinigingen. ,,Hooguit zullen we investeringen temporiseren, maar onze ambities blijven overeind’', zegt wethouder Maarten Slingerland als portefeuillehouder financiën. In de donderdag gepresenteerde Kadernota geeft het college aan hoe de gemeente er financieel gezien voor staat. Volgens Slingerland is Zwartewaterland de laatste jaren flink opgekrabbeld en staat er helemaal niet slecht voor. Maar de ontwikkelingen in het Sociaal Domein (samengevat de zorgtaken) baren zorgen. En met de stijgende kosten staat Zwartewaterland niet alleen; het geldt voor alle gemeenten in ons land. Zwartewaterland stevent af op tekorten van meer dan een miljoen euro per jaar. De extra uitkering van het Rijk, dit jaar 420.000 euro, weegt daar niet tegenop. En dus worden de reserves aangesproken.

Er was voor het Sociaal Domein al geld opzij gelegd, maar als volgend jaar de laatste 336.000 euro uit dat potje is gehaald, is dat nog niet toereikend. Daarom moet de komende jaren respectievelijk 564.000 en 6000.000 euro uit de algemene reserve (een pot van bijna 28 miljoen euro) worden gehaald. Slingerland zegt dat de gemeente niet wil tornen aan het niveau van de zorg. ,,Wat mensen nodig zijn aan zorg zullen we blijven leveren. We willen niet dat iemand tussen wal en schip raakt’’, zegt Slingerland. De gemeente gaat wel kijken hoe de zorg effectiever georganiseerd kan worden, zodat er minder kosten gemaakt hoeven te worden, met name voor de zwaarste (en duurste) vormen van zorg. ,,Dat willen we bereiken door het inzetten op preventie en vroeg-signalering.’’

Extra geld

Ondanks de zorgen over het Sociaal Domein kijken Slingerland en de andere collegeleden zeker niet somber naar de toekomst. ,,Er blijft ruimte om onze uitgesproken ambities waar te maken.’’ Dat houdt in dat er extra geld is gereserveerd voor ontwikkeling van de economie en werkgelegenheid (71.000 euro), de plannen om meer aan duurzame energie te doen (100.000 euro) en het aanpakken van verkeersknelpunten (250.000 euro in 2020 tot 350.000 euro in 2022). Om de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis te versterken worden de komende jaren leefbaarheidsplannen gemaakt. Vanaf 2020 is daar 250.000 euro extra voor beschikbaar.