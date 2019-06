Zwartewaterland spreekt spaarvarken aan door tekorten op de zorg

Door de komende twee jaar in totaal ruim één miljoen euro uit het spaarvarken te halen, krijgt iedereen in de gemeente Zwartwaterland de zorg die hij of zij nodig heeft. Dat heeft wethouder Maarten Slingerland beloofd bij de behandeling van de Zomer- en Kadernota, waarin het college weergeeft hoe de financiële situatie is.

Het klonk Klaas Huisbrink (SGP) als muziek in de oren. ,,Want voor ons blijft staan dat niemand in Zwartewaterland tussen wal en schip mag raken.’’ Hij vroeg de wethouder goed uit te zoeken waar het geld precies aan wordt uitgegeven en hoe toenames in de uitgaven zijn ontstaan. ,,Als we dit niet goed weten hebben maatregelen om uitgaven te beperken geen of weinig zin’’, gaf hij partijgenoot Slingerland mee.

Zwartewaterland kampt, zoals alle gemeenten in ons land, met forse tekorten in het Sociaal Domein en dan met name de jeugdzorg. Om dat op te vangen is er de afgelopen jaren geld opzij gelegd en het Rijk komt de gemeenten nu iets tegemoet. ,,Daar zijn we blij mee, maar het is ontoereikend’’, aldus Slingerland. Daarom wordt een greep in de reserves gedaan. Dat kan de goedkeuring wegdragen van een ruime meerderheid van de raad, zo mag uit de opmerkingen van de verschillende fracties worden opgemaakt. Het riep bij Tamme Spoelstra (ChristenUnie) wel de vraag op waar de grens ligt om in de toekomst tekorten op te vangen.