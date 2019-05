Zwartewaterland wil in 2040 van het gas af zijn

De ambitie van het college is om uiterlijk in 2040 onafhankelijk te zijn van aardgas. Om dat waar te maken wil het college, in afwachting van financiële middelen van hogere overheden, dit en volgend jaar 100.000 euro vrijmaken voor het maken en uitwerken van allerlei plannen. Verschillende fracties in de gemeenteraad fronzen de wenkbrauwen bij het horen van het collegevoornemen. ,,Een fors programma’’, stelt Alfred Beens (SGP). ,,Dit voorstel komt te vroeg’’, meent Martijn Riezebosch (CDA), die voor die opmerking steun krijgt van Marc Ooms (ChristenUnie). Op voorstel van Ooms heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over wat de energietransitie heet, maar praat begin juni verder over de plannen en het voorstel van het college om 200.000 euro beschikbaar te stellen.