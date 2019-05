Zwartewaterlandloop voegt nieuwe afstand toe

Met de zes kilometer voegt de organisatie voor het tweede jaar op rij een nieuw onderdeel toe aan de loop vanuit Zwartsluis. Vorig jaar was de primeur van de Agnietenrun, waarbij scholieren drie kilometer door Zwartsluis liepen. Deze blijft en ook de populaire Kidsrun van 1 of 3 kilometer staat dit jaar weer op het programma. Het hoofdnummer is de Zwartewaterlandloop over een afstand van 12,2 kilometer. Die afstand is ook als estafetteloop met drie lopers af te leggen.