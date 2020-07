Zwartewaterlandse wethouder: ‘Er zijn te vaak vage toezeggingen gedaan’

Diploma in coronatijd: hartverwar­mend zonder knuffels

6:00 Het voortgezet onderwijs in Steenwijk heeft een reputatie hoog te houden als het op glitter en glamour aankomt. De eindexamengala’s van de Markt naar De Meenthe zijn vasteprikfeestjes waar sommigen stiekem al jaren naar uitzien. Voor één avond pronken ze als koningen en koninginnen van het bal in de stad, compleet met limousines en outfits die bij de Oscars niet zouden misstaan. Maar dit was niet zo’n editie. Een ander jaar, een nieuw normaal. Wél dressed to kill natuurlijk.