Zwartsluis heeft vooral behoefte aan twee-onder-één-kappers

Er is in Zwartsluis vooral vraag naar twee-onder-één-kap woningen. Dat blijkt uit de inschrijving voor de bouwkavels op het voormalige Agnieten-terrein.

De interesse in de bouw van vrijstaande woningen op deze plek blijft volgens de gemeente Zwartewaterland juist achter bij de verwachting. Op basis van de inschrijvingen is het kavelplan voor het voormalige schoolterrein aan de Arembergerstraat aangepast.

Voor de beschikbare vier kavels voor twee-onder-één-kappers (acht woningen) stonden twaalf gegadigden in de rij, al zijn er volgens wethouder Albert Coster ook al weer mensen afgehaakt. In het plan waren zeven vrijstaande kavels opgenomen, maar er melden zich maar drie kandidaat-kopers. Dat heeft de gemeente Zwartewaterland ertoe gebracht om het kavelplan aan te passen. ,,Als we de eerste verkaveling handhaven, zouden we in eerste instantie vrijstaande kavels over houden en twee-onder-één-kap kavels te kort komen.” Omdat in het bestemmingsplan flexibiliteit is ingebouwd voor wat betreft de aantallen en de locaties voor het type woningen, is het dus mogelijk om te herverkavelen en van die mogelijkheid maakt het college gebruik.

Breedte

In het gewijzigde plan is het aantal vrijstaande kavels opgenomen teruggebracht tot vijf. Ook is de kavelbreedte met bijna anderhalve meter ingekrompen. Daardoor is er meer ruimte voor de bouw van twee-onder-één-kappers. Daarvoor zijn nu zes kavels opgenomen waardoor er twaalf woningen gebouwd kunnen worden en alle potentiële geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen een huis te kunnen bouwen. Alle te bouwen woningen grenzen met de achtertuinen aan water, dat in verbinding staat met open vaarwater.