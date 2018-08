Zwembad De Kragge in Zwartsluis na onderhoudsbeurt weer open

In de voorbije weken is het bad flink onder handen genomen. Daarbij is onder meer de lekkage gedicht. Er waren blaasjes op de wand ontstaan waardoor water wegliep. Nadat er 350.000 liter water uit het bad was gepompt zijn de wanden gestraald en is er een nieuwe coatinglaag aangebracht. Het was voor het zwembadpersoneel wel even balen dat uitgerekend in deze periode de temperaturen tot tropische waarden stegen. Maar er was voor deze zes weken gekozen omdat het schoolzwemmen en zwemmen voor doelgroepen is stil ligt.